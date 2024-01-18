Казахстан увеличит производство яиц и птицы

С 1 января 2023 года отменено субсидирование производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, Продкорпорация в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тыс. тонн фуражного зерна по цене 117 тыс. тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тыс. тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.