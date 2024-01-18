Казахстан увеличит производство яиц и птицы

В 2022 году птицефабрики страны произвели более 5 млрд куриных яиц. Это 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023-го — 4,9 млрд штук (98%). Объем экспорта яиц составил 186,6 млн штук. В том числе в Россию −2,6 млн., Афганистан — 114 млн и Кыргызстан — 70 млн штук. Импортировано яиц в Казахстан — 264,1 млн штук.
Сегодня в стране работают 34 птицефабрики яичного направления и 31 — мясного. Ежегодно они производят порядка 5 млрд штук пищевых куриных яиц.
Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская область, области Абай и Улытау), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. Для этого Министерство планирует внести соответствующие изменения в Правила инвестиционного субсидирования.
С 1 января 2023 года отменено субсидирование производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, Продкорпорация в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тыс. тонн фуражного зерна по цене 117 тыс. тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тыс. тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.
Государство субсидирует приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления с нормативом 60 тенге за голову. В 2023 году были погашены долги на субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца на сумму 1,2 млрд. тенге, а также выделены субсидии на приобретение суточного молодняка на сумму 476,7 млн. тенге.
Импорт мяса птицы в прошлом году снизился почти на 25 тыс. тонн по сравнению с 2022-ым. По итогам 2023 года произведено 328,6 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (2022 год — 288,7 тыс. тонн). На внутренний рынок отечественные птицефабрики поставили 74% продукции..
В 2023 году на субсидирование мясного птицеводства направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы — 21,4 млрд. тенге, и на приобретение племенного суточного молодняка — 336,8 млн. тенге.
В ближайшие три года в Казахстане планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тыс. тонн мяса птицы.