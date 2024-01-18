Пункты пропуска в Китай могут сделать ТОРами

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу дальневосточного бизнеса создать логистические пункты пропуска на границе с Китаем. Глава государства поставил задачу главе Минвостокразвития решить все бюрократические проблемы, сообщает ИА PrimaMedia.
На недавней встрече главы государства с предпринимателями ДФО в Хабаровске совладелец и заместитель генерального директора логистического ООО «Первая экспедиционная компания» (ПЭК, Хабаровский край) Вадим Филатов поднял тему вопросов инфраструктуры на границе с Китаем и попросил от имени местного бизнес-сообщества разработать меры поддержки для строительства складских комплексов на территории, прилегающей к международным пунктам пропуска. «Нам желательно, чтобы все переходы были ТОРами», — сказал хабаровский логист.
17 января на совещании с членами правительства РФ Владимир Путин в продолжение темы дал поручение главе минвостокразвития.
«По поводу новых пунктов пропуска. Губернатор (Хабаровского края Михаил Дегтярев — Прим. ред.) поддерживает это и бизнес тоже. Им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и ещё куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнёры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы, нужно наши бюрократические проблемы преодолеть, и как можно быстрее. Хорошо?» — сказал глава государства. «Есть», — ответил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.
Отметим, что в апреле 2023 года на заседании Совета Федерации губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о необходимости федеральной поддержки для реконструкции дорог к пунктам пропуска на границе с КНР. Глава региона, успешно развивающего торговые связи, заявил, что есть риск «оказаться в ситуации, когда на границе с Китаем будут современные переходы, но подъехать к ним будет невозможно». В 20224 году из бюджета края планируется направить на реконструкцию дорог к пунктам пропуска на границе с Китаем около 30 млрд рублей.