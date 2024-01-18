Пункты пропуска в Китай могут сделать ТОРами

«По поводу новых пунктов пропуска. Губернатор (Хабаровского края Михаил Дегтярев — Прим. ред.) поддерживает это и бизнес тоже. Им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и ещё куда-то, поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнёры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы, нужно наши бюрократические проблемы преодолеть, и как можно быстрее. Хорошо?» — сказал глава государства. «Есть», — ответил глава минвостокразвития Алексей Чекунков.