Новый краболов планируют выпустить в Хабаровске

Судостроительный завод Хабаровска планирует в этом году построить новый краболов. Это судно нужно не только для ловли краба, креветки, рыбы и других морепродуктов. Также в нем получится хранить улов в холодной морской воде и перевезти в порт.
— В планах на 2024 год у лидера судостроения на Дальнем Востоке — построить новое промысловое судно. Два предыдущих краболова по итогам года показали достойные результаты на промысле в Охотском море, что стало толчком для принятия решения о начале нового строительства, — рассказали в администрации Хабаровска.
К слову, в прошлом году в Хабаровске впервые за много лет произошел запуск краболовов.
В прошлом году регион передал Магаданской области два краболова — «Кедон» и «Омолон». Они хорошо себя показали во время работы в Охотском море.