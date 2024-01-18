Застройщики в Приморье переписывают цены на квартиры после введения комиссий банками

«У застройщиков нет единого мощного объединения, которое выступило бы от лица всего отраслевого сообщества — единым кулаком. Все реагируют по-разному: кто-то молчит и занял выжидательную позицию, кто-то возмущается, но не предпринимает никаких действий, кто-то прямо заявил: “Я не согласен”, как крупная компания из Питера Setl Group. Есть некоторые попытки жаловаться в ФАС и там приступили к проверке, но подавляющее большинство застройщиков почему-то промолчало или просто сказало — “Тогда мы поднимем цены”. Однако это тоже не решение, если каждая квартира подорожает на миллион», — комментирует эксперт.