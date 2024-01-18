В Красноярске пройдут публичные слушания по проекту улично-дорожной сети

Так, мэрия хочет построить новую магистраль, которая пройдет от Копылова до Калинина. Также одним из ключевых вопросов станет расширение и ремонт дороги по Базайской, которая ведет к Торгашинской лестнице. По словам специалистов, это необходимо из-за увеличения туристического потока в этом направлении.