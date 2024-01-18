В Красноярске пройдут публичные слушания по проекту улично-дорожной сети

Мэрия Красноярска объявила публичные слушания по новому проекту городской улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Власти города планируют размежевать землю под реконструкцию старых дорог и строительство новых дорожных сетей. Горожанам предлагают высказать свои мнения по поводу этого.
Так, мэрия хочет построить новую магистраль, которая пройдет от Копылова до Калинина. Также одним из ключевых вопросов станет расширение и ремонт дороги по Базайской, которая ведет к Торгашинской лестнице. По словам специалистов, это необходимо из-за увеличения туристического потока в этом направлении.
Кроме того, власти Красноярска хотят построить дополнительные съезды от улицы Дубровинского, которые будут вести к Ломоносова и Бограда. Планируется строительство ещё одного выезда из Солнечного через Северное шоссе, которое будет соединяться с Авиаторов.
Кроме автомобильных дорог, мэрия хочет проложить трамвайные пути от Мичурина до Солнечного.
Публичные слушания по этим и многим другим вопросам состоятся 25 января в 18:30 в администрации Свердловского района.