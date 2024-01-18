В Омске подорожали бензин и дизельное топливо

Аналитики ведомства также отмечают, что за последний год бензин в среднем стал дороже на 7,3%. Сильнее всего подорожали АИ-98 и АИ-100 — почти на 10,5%. Дизель привал в цене 9,7%; газ для автомобилей стал дороже на 38% в сравнении с декабрем 2022 года, указали статистики.