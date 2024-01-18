В Омске подорожали бензин и дизельное топливо

Судя по данным статистиков, в последний месяц года в Омске и области выросла стоимость некоторых марок бензина, а также дизтоплива.
Так, АИ-92 в декабре 2023 года в среднем стоил 47,97 рубля за литр, подорожав в сравнении с ноябрем на 36 копеек. Бензин марки АИ-95 подорожал на 39 копеек, достигнув средней цены в 52,12 рубля за литр. Стоимость АИ-98 и АИ-100, по наблюдения статистиков, не изменилась — 67,51 рубля за литр.
Дизельное топливо в декабре 2023 года также стало дороже. Омскстат зафиксировал среднюю цену за литр в размере 65,1 рубля, что на 1,22 рубля больше, чем в ноябре.
При этом газовое моторное топливо едва заметно подешевело, средняя стоимость литра снизилась на 9 копеек — до 23,32 рубля.
Аналитики ведомства также отмечают, что за последний год бензин в среднем стал дороже на 7,3%. Сильнее всего подорожали АИ-98 и АИ-100 — почти на 10,5%. Дизель привал в цене 9,7%; газ для автомобилей стал дороже на 38% в сравнении с декабрем 2022 года, указали статистики.