10 опасных домов в Прикамье будут расселять после вмешательства прокуратуры

Прокуратура обязала администрацию ускорить расселение десяти опасных жилых домов в Гаинском округе.
Прокурорская проверка показала, что в посёлке Гайны специальная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу 10 домов. Дальнейшая эксплуатация этих зданий опасна, так как несёт угрозу для жизни людей. При этом администрация установила срок расселения жителей из рассыпающихся зданий на 2027 год.
Прокурор направил иск в суд о признании незаконным распоряжения администрации округа в части срока расселения. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Администрацию обязали установить разумный срок расселения ветхих домов.