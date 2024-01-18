10 опасных домов в Прикамье будут расселять после вмешательства прокуратуры

Прокурорская проверка показала, что в посёлке Гайны специальная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу 10 домов. Дальнейшая эксплуатация этих зданий опасна, так как несёт угрозу для жизни людей. При этом администрация установила срок расселения жителей из рассыпающихся зданий на 2027 год.