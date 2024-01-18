Воронежцам назвали худшие УК за 2023 год

Так лидером этого списка стал ООО «Жилстройсервис», представители которой не выплатили 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе «ТНС Энерго Воронеж».
«Серебряным призером» «черного списка» оказалась управляшка «ЖилКомСервис» с долгом в 2,9 млн рублей. «Бронзу» взяла УК — ООО «Ипподромное», долг за свет — 2,5 млн рублей.
Пятерку должников замкнули ООО УК «Наш Регион» (2,4 млн рублей) и ООО «АСУ» (1,6 млн руб).
Кроме того, в списки неплательщиков попали еще 13 организаций, каждая из которых имеет задолженность более 1 млн рублей.
Как уточнили энергетики, если организации не погасят накопленные долги, то их лишат лицензии.