В Москве впервые пройдут зимние ярмарки выходного дня

Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня появилась более 10 лет назад. За это время через портал подали порядка 416 тысяч онлайн-заявок на участие в ярмарках, отметили в Департаменте информационных технологий Москвы. Чтобы процедура распределения мест была прозрачной, с 2018 года используется технология блокчейна. Все поступающие электронные заявки заносятся в цифровую базу, они доступны для просмотра любому желающему на специальной странице. Здесь можно следить за ходом рассмотрения не только своей, но и других заявок.