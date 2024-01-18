В Москве впервые пройдут зимние ярмарки выходного дня

В этом году ярмарки в Москве впервые начнут свою работу не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными. В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны. Их размещают рядом со станциями метро, на участках без автомобильных дорог, чтобы не создавать препятствий движению транспорта.
Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие принимают до 19 января включительно на портале mos.ru.
Бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. А у жителей города есть возможность приобрести на площадках сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары по пятницам, субботам и воскресеньям.
Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня появилась более 10 лет назад. За это время через портал подали порядка 416 тысяч онлайн-заявок на участие в ярмарках, отметили в Департаменте информационных технологий Москвы. Чтобы процедура распределения мест была прозрачной, с 2018 года используется технология блокчейна. Все поступающие электронные заявки заносятся в цифровую базу, они доступны для просмотра любому желающему на специальной странице. Здесь можно следить за ходом рассмотрения не только своей, но и других заявок.
Чтобы подать заявку на получение торгового места, нужно зарегистрироваться на mos.ru и зайти в каталог услуг для бизнеса. Там следует открыть раздел «Реклама, торговля и общепит», вкладку «Торговля» и услугу «Предоставление места на ярмарке выходного дня». При заполнении заявления указанные в личном кабинете сведения автоматически отобразятся в электронной форме.
Физическим лицам для подачи заявки достаточно иметь стандартную учетную запись на mos.ru. Юридическим лицам и предпринимателям необходимо предварительно зарегистрировать кабинет организации. Решение о предоставлении места на ярмарке поступит в течение пяти дней после окончания заявочной кампании в личный кабинет пользователя.
Места распределяют бесплатно в порядке очередности: их получают те, кто раньше подал заявление, соответствует всем необходимым требованиям и прошел проверку данных. Те, кому не хватило мест, попадают в лист ожидания. Если в течение торговой сессии появятся свободные места, их предложат следующим по списку заявителям.
Точные адреса ярмарок выходного дня опубликованы на сайте «Московские ярмарки», а результаты заявочной кампании можно посмотреть на сайте столичного Департамента торговли и услуг.
На вопросы о процедуре подачи заявок ответят в службе технической поддержки портала по телефону:
В 2023 году московскую систему предоставления мест на ярмарках выходного дня с применением технологии блокчейна отметили премией CNews Awards 2023 в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года».
Внедрение цифровых решений в сфере государственного управления соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».