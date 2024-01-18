В Омске запустят новый маршрут до «Меги»

В реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории региона внесут изменения. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства 12 января выпустило соответствующий приказ.
В реестр добавят новый пригородный маршрут № 105. Он будет следовать из деревни Верхний Карбуш до СТЦ Мега. Транспорт пойдёт через Ребровку, пос. Магистральный, д. Зелёное поле и СТ Нефтехимик.
На маршруте будет работать автобус малого класса. Для пассажиров будут действовать регулируемые тарифы. Протяжённость маршрута составит около 30 км. Начало работы автобуса не уточняется.