Назван средний размер пенсии в Казахстане в 2024 году

«По состоянию на 1 января 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге, в том числе солидарной пенсии — 82 868 тенге, базовой пенсии — 37 876 тенге. В 2023 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге для 2,3 млн человек, из них на выплату базовой пенсии было направлено 1 трлн 16,6 млрд тенге, солидарной пенсии — 2 трлн 297,4 млрд тенге», — говорится в сообщении.

С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации социальных выплат с учетом уровня инфляции рост солидарных пенсий составил 10,5%. Также в связи с изменением величины прожиточного минимума повышены размеры базовой пенсии.

«Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также с повышением минимального размера с 60% до 65%, максимального со 100% до 105% от прожиточного минимума. Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер совокупной пенсии повышен с 77 417 тенге (в 2023 году) до 86 068 тенге», — пояснили в ведомстве.