В преддверии Крещения МУП «Водоканал» организовал подвоз воды в храмы Хабаровска

Директор МУП Андрей Трость: «В канун одного из важнейших христианских праздников — праздника Крещения Господня — по всей Руси существует традиция освящать воду в водоемах, храмах и церквях, и мы не остаёмся в стороне от этого праздника. 17 января, начался подвоз воды к местам её освящения и раздачи, чтобы к Крещенскому сочельнику все подготовительные мероприятия были завершены. За каждым храмом мы закрепили автоцистерны, которые будут дополнительно снабжать питьевой водой религиозные учреждения в праздничные дни. О качестве питьевой воды можно не волноваться — все этапы погрузки и транспортировки выполняются в соответствии с гигиеническими нормативами. Перед заправкой, которая проводится на одном из водозаборов предприятия, все цистерны обязательно проходят промывку и дезинфекцию. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН, что подтверждается ежедневными лабораторными проверками на предприятии. Помощь оказываем за счёт собственных средств, воду доставляем бесплатно».