В преддверии Крещения МУП «Водоканал» организовал подвоз воды в храмы Хабаровска

В МУП города Хабаровска «Водоканал» утверждён график подвоза воды к храмам и церквям города по заявкам представителей русской православной церкви и в связи с праздником Крещения Господня .Обращения в адрес руководителя предприятия поступили из шести храмов города, сообщает ИА AmurMedia.
Директор МУП Андрей Трость: «В канун одного из важнейших христианских праздников — праздника Крещения Господня — по всей Руси существует традиция освящать воду в водоемах, храмах и церквях, и мы не остаёмся в стороне от этого праздника. 17 января, начался подвоз воды к местам её освящения и раздачи, чтобы к Крещенскому сочельнику все подготовительные мероприятия были завершены. За каждым храмом мы закрепили автоцистерны, которые будут дополнительно снабжать питьевой водой религиозные учреждения в праздничные дни. О качестве питьевой воды можно не волноваться — все этапы погрузки и транспортировки выполняются в соответствии с гигиеническими нормативами. Перед заправкой, которая проводится на одном из водозаборов предприятия, все цистерны обязательно проходят промывку и дезинфекцию. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН, что подтверждается ежедневными лабораторными проверками на предприятии. Помощь оказываем за счёт собственных средств, воду доставляем бесплатно».
Настоятель Свято-Елизаветинского храма города Хабаровска Отец Владимир: «Вода, которая освящается в храме, имеет сверхъестественные свойства: защищает людей от бед, улучшает самочувствие, очищает наши души и умножает добродетели. Благодарим предприятие, которое доставило нам чистую воду и поздравляем земляков с приближающимся праздником!».