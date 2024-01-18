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Беларусь вводит сбор при въезде в места перецепки фур из ЕС

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Власти Беларуси приняли решение ввести с 22 января сбор за въезд и размещение в течение первых суток в месте перегрузки и перецепки грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах ЕС, это предусмотрено постановлением Совмина № 37 от 16 января, которое в четверг официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Источник: Sputnik.by

«Установить тариф на услугу по въезду и размещению в течение первых суток в специально установленном месте для совершения грузовых операций или перецепки одного транспортного средства в размере 3 базовых величин за одну услугу, включая налог на добавленную стоимость», — говорится в документе.

Напомним, в настоящее время размер базовой величины в Беларуси составляет 40 белорусских рублей, то есть за эту услугу придется заплатить 120 белорусских рублей, что составляет около 38 долларов (по курсу на настоящий момент).

Данное постановление белорусского правительства вступает в силу с 22 января 2024 года.

Кроме того, на правовом портале опубликовано постановление Государственного таможенного комитета, которое определяет форму расчета сбора.

Также ведомственным постановлением утверждена инструкция о порядке заполнения расчета сбора. Брестская, Витебская и Гродненская региональные таможни уполномочены ГТК осуществлять регистрацию расчета сбора.

Это постановление также вступает в силу 22 января.

Перегрузка и ответная мера

С апреля 2022 года въезд в страны ЕС тягачей, зарегистрированных в Беларуси и России, был запрещен на фоне российской СВО на Украине.

Власти Беларуси в ответ на это ввели запрет на въезд на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе.

Вместе с тем сохранилась возможность перецепки и перегрузки. Для этого был определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства для проведения грузовых операций и перецепки из близлежащих пограничных пунктов пропуска.

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