Беларусь вводит сбор при въезде в места перецепки фур из ЕС

«Установить тариф на услугу по въезду и размещению в течение первых суток в специально установленном месте для совершения грузовых операций или перецепки одного транспортного средства в размере 3 базовых величин за одну услугу, включая налог на добавленную стоимость», — говорится в документе.
Напомним, в настоящее время размер базовой величины в Беларуси составляет 40 белорусских рублей, то есть за эту услугу придется заплатить 120 белорусских рублей, что составляет около 38 долларов (по курсу на настоящий момент).
Данное постановление белорусского правительства вступает в силу с 22 января 2024 года.
Кроме того, на правовом портале опубликовано постановление Государственного таможенного комитета, которое определяет форму расчета сбора.
Также ведомственным постановлением утверждена инструкция о порядке заполнения расчета сбора. Брестская, Витебская и Гродненская региональные таможни уполномочены ГТК осуществлять регистрацию расчета сбора.
Это постановление также вступает в силу 22 января.
Перегрузка и ответная мера
С апреля 2022 года въезд в страны ЕС тягачей, зарегистрированных в Беларуси и России, был запрещен на фоне российской СВО на Украине.
Власти Беларуси в ответ на это ввели запрет на въезд на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе.
Вместе с тем сохранилась возможность перецепки и перегрузки. Для этого был определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства для проведения грузовых операций и перецепки из близлежащих пограничных пунктов пропуска.