Свердловского застройщика наказали за ложь в прямом эфире

Представитель застройщика заявил, что компания присутствует на рынке строительства Каменска-Уральского с 2015 года и уже возвела 10 многоквартирных домов. Заявление было сделано на мероприятии, трансляцию которого вело телевидение. Кроме того, ролик был выложен в социальных сетях.