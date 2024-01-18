Свердловского застройщика наказали за ложь в прямом эфире

Представитель застройщика заявил, что компания присутствует на рынке строительства Каменска-Уральского с 2015 года и уже возвела 10 многоквартирных домов. Заявление было сделано на мероприятии, трансляцию которого вело телевидение. Кроме того, ролик был выложен в социальных сетях.
Свердловское УФАС России установило, что компания начала свою деятельность только в 2022 году.
В компании это объяснили тем, что спикер говорил о личном опыте в качестве руководителя строительных организаций.
«По мнению Свердловского УФАС России, данные обстоятельства не являются достоверными, вводят потребителей в заблуждение в отношении деятельности компании “Квадро” как застройщика многоквартирных домов на территории Каменска-Уральского», — отметили в УФАС.
В результате антимонопольщики выдали ООО «СЗ “Квадро” предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ответ застройщик удалил спорный ролик из социальных сетей и выпустил опровержение.