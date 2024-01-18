Новый прожиточный минимум в Краснодарском крае установили на 2024 году

Новый прожиточный минимум установлен на Кубани. В 2024 году его величина для трудоспособного населения увеличилась на 1128 рублей и составила 16170 рублей.
«В расчете на душу населения прожиточный минимум в 2024 году составляет 14835 рублей, для пенсионеров — 12758 рублей, для детей — 14390 рублей», — говорится в сообщении Краснодарстата.
Постановление губернатора вступило в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года. Напомним, прожиточный минимум используется для расчета соцпособий и является критерием оценки нуждаемости жителей.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что россияне назвали лучшие регионы России. Результаты опроса, в котором приняли участие 3 тысячи человек старше 18 лет, вывели на первую строчку Краснодарский край.