Власти Прикамья выделили деньги на вознаграждения за доносы на пьяных водителей

«Установить на 2024—2026 годы расходное обязательство Пермского края на реализацию мероприятия по выплате гражданам денежного вознаграждения за информирование органов внутренних дел (полиции) о правонарушениях, выражающихся в управлении транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в объеме 250 000,00 ₽ ежегодно», — говорится в постановлении кабмина. Документа опубликован на сайте правительства и губернатора Пермского края.
Как ранее рассказывало URA.RU, об инициативе платить гражданам за информацию о пьяных водителях стало известно 17 января на заседании правительства Прикамья. Размер вознаграждения составит 5000 рублей. Для получения денег нужно обратиться в министерство территориальной безопасности.