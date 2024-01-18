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Власти Прикамья выделили деньги на вознаграждения за доносы на пьяных водителей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении денег для вознаграждения жителей, которые будут сообщать полиции о пьяных водителях. Как указано в документе с 2024 по 2026 годы бюджет готов потратить на по 250 тысяч рублей ежегодно.

«Установить на 2024—2026 годы расходное обязательство Пермского края на реализацию мероприятия по выплате гражданам денежного вознаграждения за информирование органов внутренних дел (полиции) о правонарушениях, выражающихся в управлении транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, в объеме 250 000,00 ₽ ежегодно», — говорится в постановлении кабмина. Документа опубликован на сайте правительства и губернатора Пермского края.

Как ранее рассказывало URA.RU, об инициативе платить гражданам за информацию о пьяных водителях стало известно 17 января на заседании правительства Прикамья. Размер вознаграждения составит 5000 рублей. Для получения денег нужно обратиться в министерство территориальной безопасности.