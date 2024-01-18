Власти Прикамья выделили деньги на вознаграждения за доносы на пьяных водителей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о выделении денег для вознаграждения жителей, которые будут сообщать полиции о пьяных водителях. Как указано в документе с 2024 по 2026 годы бюджет готов потратить на по 250 тысяч рублей ежегодно.