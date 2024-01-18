В Пермском крае вновь выросли цены на бензин

С 8 по 14 января бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на 16 копеек — до 50,47 рублей, АИ-95 на 11 копеек — до 54,80 рублей. Цена на бензин АИ-98 на прошлой неделе осталась прежней. Цена за литр составляет 69,64 рубля. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 34 копеек. Его можно купить за 65,38 рублей за литр.