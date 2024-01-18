В Пермском крае вновь выросли цены на бензин

За минувшую неделю Росстат вновь зафиксировал рост цен на бензин в Пермском крае. По данным ведомства, его средняя стоимость на территории региона составила 55,79 рублей.
С 8 по 14 января бензин марки АИ-92 в Прикамье подорожал на 16 копеек — до 50,47 рублей, АИ-95 на 11 копеек — до 54,80 рублей. Цена на бензин АИ-98 на прошлой неделе осталась прежней. Цена за литр составляет 69,64 рубля. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 34 копеек. Его можно купить за 65,38 рублей за литр.
Отмечается, что рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 29 регионах России. Более всего он подорожал в Республике Коми — на 1%.