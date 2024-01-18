KEGOC и QazaqGaz исключили из плана приватизации Казахстана

В перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, были добавлены ТОО «Тегис Мунай», в составе которого ТОО «Мангышлак Мунай», и ТОО «East Copper».