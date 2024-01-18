Омичам назвали список важных продуктов, которые сильно подорожали

В Омскстате озвучили цены на продукты и непродовольственные товары в Омской области в декабре 2023 года. Среди продуктов наибольший рост показали огурцы — перед Новым годом они подорожали сразу на 53,5%. Яйца подорожали на 14,3%.
Также статистики отметили подорожание картофеля, капусты, свёклы, моркови, грибов и чеснока. Среди фруктов стали дороже виноград, яблоки, груши и лимоны. При этом апельсины подешевели на 10,1%.
Снизились цены на гречку (6,7%), растворимый кофе (4,7%), бананы (3%), репчатый лук (1,7%), сахар (1,4%).
Среди непродовольственных товаров подорожали бытовые приборы, некоторые виды электротоваров, ювелирные изделия, телерадиотовары. Также упали цены на зарубежные туристические поездки. Путёвка в Египет подешевела сразу на 21,7%, в Турцию — на 20,5%, в ОАЭ — на 18,2%.
В целом в 2023 году потребительская инфляция составила 7,2%.