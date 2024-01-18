Мэрия закупит для омских дорог 35 кубометров жидкого реагента

Соответствующий электронный аукцион разместили на сайте госзакупок. Использовать вещество будут в качестве реагента для дорог.
По условиям контракта, жидкий хлористый кальций должен начать кристаллизоваться при температуре −22 градуса. Между тем в качестве реагента он запрещен, например, в Москве, поскольку проблему гололеда он решает не всегда.
Омские власти готовы платить за вещество 571 тысячу рублей. Заключить договор с подрядчиком планируется 25 января. Через десять дней в Омск должна поступить первая партия реагента. Использовать его начнут в феврале.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко признал, что дороги в Омске из-за сугробов стали узкими.
Также мы сообщали, что в Омске почти вдвое меньше техники для уборки снега, чем требуется по нормативу, да и та частично находится в ремонте. Что касается дворников, то в ручной уборке снега задействовано 280 человек — 44% от норматива.