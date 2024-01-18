В Челябинске осталось около 60 проблемных площадок, не очищенных от мусора

Рейд прошёл накануне, 17 января. Первой точкой стала площадка около дома № 56а на улице Сони Кривой.
Месяц назад там установили знак, запрещающий парковку автомобилей.
Однако водители его игнорируют и продолжают оставлять свои машины.
Подрядчики ЦКС оставляют безответственным владельцам авто «приветственные» листовки.
С другой проблемой столкнулись на улице Российской, 57б.
Дворник, содержащая контейнерную площадку, сообщила Астахову, что мусоровоз там появлялся только один раз — 14 января.
Она также добавила, что на прошлой неделе управляющая компания привлекла технику и вывезла часть отходов.
Подобная ситуация сложилась и на соседней площадке на улице Северной, 2.
— Александр Астахов поставил задачу зачистить площадки до 12:00 18 января, — рассказали в мэрии Челябинска.
Весь двор около комплекса «Эквопарк» заставлен машинами, что создаёт сложности для больших грейферов, убирающих специализированные контейнеры.
Крупная техника просто не может добраться до мусорных баков.
— До выхода в плановый режим по вывозу мусора необходимо ещё несколько дней. Но останется риск повторных точечных срывов из-за блокировки контейнеров личным автотранспортом, — отметил Алексей Петров. — В день фиксируется 50−60 таких случаев.
За три дня в Челябинске региональный оператор очистил от мусора более 200 проблемных контейнерных площадок. Однако, несмотря на постоянные просьбы со стороны регоператора, челябинцы продолжают парковать автомобили около баков, блокируя проезд мусоровозов. Ежедневно выявляют свыше 50 таких адресов.