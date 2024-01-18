В Челябинске осталось около 60 проблемных площадок, не очищенных от мусора

В региональном центре стабилизируется ситуация с вывозом мусора. На данный момент в городе осталось около 60 неубранных проблемных контейнерных площадок, которые намерены зачистить в течение недели. Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов и заместитель гендиректора регоператора ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Петров проверили, как опустошают баки в разных районах.