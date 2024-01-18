Магазины «Покупочка» закрываются в Волгограде и области

Магазины торговой сети «Покупочка» продолжают один за другим закрываться в Волгоградской области. Пару дней назад прекратил работу супермаркет на улице Коммунистической в Волжском. Покупателям пояснили, что его место займет «Пятерочка» или дискаунтер «Чижик». Исчезают вывески «Покупочки» и с улиц областного центра.