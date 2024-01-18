Магазины «Покупочка» закрываются в Волгограде и области

Магазины торговой сети «Покупочка» продолжают один за другим закрываться в Волгоградской области. Пару дней назад прекратил работу супермаркет на улице Коммунистической в Волжском. Покупателям пояснили, что его место займет «Пятерочка» или дискаунтер «Чижик». Исчезают вывески «Покупочки» и с улиц областного центра.
Как ранее рассказывал сайт volgograd.kp.ru, местная сеть решила больше не конкурировать с крупными федеральными ритейлерами. Один из бывших владельцев ООО «Тамерлан» экс-мэр Евгений Ищенко в прошлом году продал торговую сеть X5 Group. Новому владельцу перешли 295 магазинов «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га». После ремонта супермаркеты откроются под новыми вывесками.
До этого в Волгограде закрылись и другие местные торговые сети — «МАН» и «Радеж».