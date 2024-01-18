Дворники оказались самыми дефицитными работниками в Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.
В середине января в топ-5 дефицитных профессий по числу соискателей вошли дворник, врач, автомойщик, повар и фармацевт-провизор.
Сейчас на одну вакансию дворника приходится 0,6 резюме. Спрос на таких сотрудников значительно вырос из-за снегопадов — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в декабре.
При этом чаще всего вакансии для дворников открывают гостиницы, рестораны, магазины, медорганизации и аптеки. Большинство предложений о работе предлагают трудоустройство на полный день и подходят для соискателей без опыта.
Средняя зарплата дворников составляет 20 тысяч рублей при ожидаемом доходе соискателей от 30 тысяч рублей.
Среди желающих работать дворниками в Нижегородской области преобладают женщины — 79%. Средний возраст соискателей колеблется от 26 до 45 лет. Из них 37% имеют высшее образование, 16% владеют английский языком на среднем уровне, у 51% опыт работы более 6 лет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru был опубликован топ‑5 высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде.