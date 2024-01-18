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В Екатеринбурге второй небоскреб у «Высоцкого» планируют сделать еще выше

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января, УралПолит.Ru. Небоскреб «Парус» у бизнес-центра «Высоцкий» планируют сделать выше на 100 метров, в результате высота здания должна составить 288 метров. Новый проект здания рассмотрит экспертно-консультационный совет при Союзе архитекторов региона.

Если проект одобрят, башня может стать второй по высоте вне Москвы и первой в Екатеринбурге. Для увеличения высоты башни бизнесмену Андрею Гавриловскому необходимо выделение дополнительного участка в пределах улиц Малышева, Карла Либкнехта, Ленина и Красноармейской, пишет портал 66.ru. Сейчас эти земли принадлежат Росимуществу и МУГИСО, там размещены хозпостройки и гаражи.

Как отметил бизнесмен, коммерческая недвижимость в районе «Высоцкого» пользуется спросом. Возведение второй высотки займет не менее трех лет. В здании появятся офисы, гостиницы и рестораны.

Новая башня, напомним, будет соединяться с другой стеклянным переходом на верхних этажах. На крыше небоскреба планировали разместить трехуровневый бассейн.

недвижимость