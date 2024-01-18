В Екатеринбурге второй небоскреб у «Высоцкого» планируют сделать еще выше

Если проект одобрят, башня может стать второй по высоте вне Москвы и первой в Екатеринбурге. Для увеличения высоты башни бизнесмену Андрею Гавриловскому необходимо выделение дополнительного участка в пределах улиц Малышева, Карла Либкнехта, Ленина и Красноармейской, пишет портал 66.ru. Сейчас эти земли принадлежат Росимуществу и МУГИСО, там размещены хозпостройки и гаражи.
Как отметил бизнесмен, коммерческая недвижимость в районе «Высоцкого» пользуется спросом. Возведение второй высотки займет не менее трех лет. В здании появятся офисы, гостиницы и рестораны.
Новая башня, напомним, будет соединяться с другой стеклянным переходом на верхних этажах. На крыше небоскреба планировали разместить трехуровневый бассейн.