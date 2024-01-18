Челябинцы выбрали территории для благоустройства: почти 130 парков и скверов ждут преображения

«Жители Челябинской области проявили большую активность. Всего у нас в регионе проголосовали 674 тысячи человек — это один из лучших результатов по всей стране. Жители голосовали за конкретные проекты благоустройства, которые нужны в муниципалитетах. Их предстоит выполнить в 2024 году.», — отметил губернатор.