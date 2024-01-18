Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Челябинцы выбрали территории для благоустройства: почти 130 парков и скверов ждут преображения

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января, ФедералПресс. В Челябинской области 128 общественных пространств благоустроят в 2024 году. Территории выбрали сами южноуральцы путем голосования. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил за инициативность и активность.
Осень
Источник: РИА "Новости"

«Жители Челябинской области проявили большую активность. Всего у нас в регионе проголосовали 674 тысячи человек — это один из лучших результатов по всей стране. Жители голосовали за конкретные проекты благоустройства, которые нужны в муниципалитетах. Их предстоит выполнить в 2024 году.», — отметил губернатор.

На Южном Урале обновят или заново построят 128 парков и скверов. Среди них челябинский сквер у ТРК «Родник», комплекс «Вечный огонь» в Озерске и парк Металлургов в Магнитогорске.

Благоустройство ждет и 48 дворов региона. Работы будут проводить по национальному проекту «Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на челябинской набережной появится подсветка за 110 млн рублей.

ЖКХ