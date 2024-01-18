В Подмосковье утвердили компенсацию аренды жилья для педагогов

«Проект закона разработан в целях установления с 1 февраля 2024 года сроком на пять лет учителям государственных и муниципальных школ по семи основным предметам — математика, русский язык, литература, начальные классы, физика, информатика, биология и химия — и учителям, у которых нет собственного жилья, служебного жилья и жилья по социальному найму, меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья в размере 20 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области», — представила на заседании проект закона первый замминистра образования региона Елена Михайлова.