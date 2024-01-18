Курс доллара снизился на торгах 18 января

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,60 тенге (-0,17).
Нацбанк установил курс евро в 492,67 тенге, рубля — 5,13 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9−453,9 тенге, евро — по 493−496 тенге, российские рубли — по 5,01−5,15 тенге.
Между тем мировые цены растут на торгах 18 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,36%, до 78,16 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,62%, до 72,93 долларов за баррель.