«Время профилактики закончилось»: мэрия Красноярска решила убрать из города недобросовестные УК

Об этом на встрече с представителями УК и ТСЖ заявил первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.
Недобросовестным управляющим организациям придется либо исправиться, либо прекратить работу. Специалисты надзорных органов, также присутствующие на встрече, отметили, что время профилактики закончилось. Они заявили, что предупреждений больше не будет. За неисполнение обязанностей управляющие компании ждут проверки и реальные наказания в виде штрафов и лишения полномочий.
Представители прокуратуры подчеркнули, что строго будут спрашивать не только за неубранный снег, но и за подготовку домов к отопительному сезону, текущий ремонт, содержание домов и все, что прописано в договорах управления.