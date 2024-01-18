«Время профилактики закончилось»: мэрия Красноярска решила убрать из города недобросовестные УК

Недобросовестным управляющим организациям придется либо исправиться, либо прекратить работу. Специалисты надзорных органов, также присутствующие на встрече, отметили, что время профилактики закончилось. Они заявили, что предупреждений больше не будет. За неисполнение обязанностей управляющие компании ждут проверки и реальные наказания в виде штрафов и лишения полномочий.