Владелец «Высоцкого» показал новый проект второго небоскреба, он станет еще выше

Изначально, «Высоцкий» и вторую башню хотели сделать одной высоты на уровне 200 м. Затем «Парус» предложили увеличить до 237 метров. Сейчас, согласно проекту, который редакции «Ъ-Урал» предоставил господин Гавриловский, высота нового объекта будет составлять 288,8 м.



Напомним, разные варианты второго небоскреба рядом с существующим 54-этажным бизнес-центром «Высоцким» представили еще в 2022 году на форуме 100+ Techno Build. Помимо существующего участка, представители компании просили выделить им еще один участок для строительства небоскреба.