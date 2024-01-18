Доллар опять подорожал в четверг

Сегодня спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Поэтому регулятор для определения курса евро будет использовать данные за 17 января, когда он стоил 3,4266 белорусского рубля.
Несмотря на мировую тенденцию к коррекции курса американской валюты в Беларуси она подорожала. Доллар в четверг укрепился на 0,18% и поднялся до отметки в 3,1707 белорусского рубля.
Сырьевые ресурсы чувствуют себя на бирже неуверенно, что сказывается на курсе российской валюты, которая подешевела на 0,17%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5741 белорусского рубля.
Валюта Поднебесной продолжает отыгрывать позитив от роста ВВП в 2023 году, поэтому укрепилась на 0,33%. На бирже за 10 юаней просили 4,3788 белорусского рубля.