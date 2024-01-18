В Башкирии работникам госучреждений повысят зарплату

Другим постановлением правительства с 1 января 2024 года повышаются в 1,055 раза размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные должности, размеры месячных должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим. Расходы обеспечивают местные бюджеты.