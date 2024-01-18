В Башкирии работникам госучреждений повысят зарплату

Минимальные оклады работников госучреждений индексируются с учетом базовой единицы в размере 4885 рублей.
Размеры окладов работников госучреждений, действующих в сфере предоставления государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна», индексируются также в 1,185 раза.
Источники расходов должен определить минфин, указано в документе.
Другим постановлением правительства с 1 января 2024 года повышаются в 1,055 раза размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные должности, размеры месячных должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим. Расходы обеспечивают местные бюджеты.
Как сообщал Башинформ, в текущем году повышаются зарплаты работников бюджетной сферы, предварительно — на 18,5%.