В Узбекистане запустят пищевые производства совместно с зарубежными брендами

Аналогичные возможности расширения локализации были предложены и для кожевенной промышленности. В частности, в регионах будет сформирован пакет проектов стоимостью не менее 2 миллиардов долларов для запуска производства чехлов для автомобилей и спортивного инвентаря из искусственной кожи.