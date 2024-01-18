В Узбекистане запустят пищевые производства совместно с зарубежными брендами

Об этом сегодня на совещании заявил президент, проанализировав прошлогоднюю динамику торговли сырьем, материалами и готовой продукцией в сфере пищевой и кожевенной промышленности.
Оказалось, что в 2023 году, несмотря на высокий потенциал наполнения внутреннего рынка продуктами питания, используя имеющиеся ресурсы, в Сурхандарьинской области объемы переработанной пищевой продукции снизились на 16%, в Андижане — на 21%, в Джизаке — на 3%.
Например, объем производства макаронных изделий в Каракалпакстане, Хорезме, Навои и Самарканде не покрывает даже половины потребностей региона.
Чиновникам поручено совместно с хокимами регионов наладить производство 25 видов продуктов питания, внедрить на этих предприятиях международные стандарты с привлечением квалифицированных технологий и маркетологов из-за границы, а также изучить возможности производства ряда наименований в сотрудничестве с международными брендами.
Разработка программы развития пищевой промышленности в регионах поручена Кабмину.
Аналогичные возможности расширения локализации были предложены и для кожевенной промышленности. В частности, в регионах будет сформирован пакет проектов стоимостью не менее 2 миллиардов долларов для запуска производства чехлов для автомобилей и спортивного инвентаря из искусственной кожи.
Кроме того, в животноводческом кластере планируется запустить предприятия по выпуску полностью готовых изделий из кожи.