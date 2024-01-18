Каким будет размер маткапитала на Кубани после индексации 1 февраля

Первая увеличенная выплата за январь поступит на карты получателей 2 февраля, поскольку 3 число выпадает на субботу. Почта в Краснодарском крае доставит деньги с 3 по 24 февраля.
Кубанцам напомнили, что величина пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, и составляет 50, 75 или 100%.
Средний размер единого пособия в этом году: для детей — от 7 195 до 14 390 ₽, для беременных женщин — от 8 085 — 16 170 ₽.
Семьям, которые обратились за получением единого пособия в январе 2024 года впервые, выплата в новом размере придет в течение 5 рабочих дней после одобрения.
Назван размер прожиточного минимума на Кубани в 2024 году.