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Каким будет размер маткапитала на Кубани после индексации 1 февраля

Как сообщили в Отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю, с 2024 года повысился размер единого пособия в связи с изменением прожиточного минимума в регионе.
Источник: Krasnoyarskmedia

Первая увеличенная выплата за январь поступит на карты получателей 2 февраля, поскольку 3 число выпадает на субботу. Почта в Краснодарском крае доставит деньги с 3 по 24 февраля.

Кубанцам напомнили, что величина пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, и составляет 50, 75 или 100%.

Средний размер единого пособия в этом году: для детей — от 7 195 до 14 390 ₽, для беременных женщин — от 8 085 — 16 170 ₽.

Семьям, которые обратились за получением единого пособия в январе 2024 года впервые, выплата в новом размере придет в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Назван размер прожиточного минимума на Кубани в 2024 году.

экономика