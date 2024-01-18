Мэрия Омска готова заплатить 1,5 миллиона рублей за дополнительных дворников

Соответствующие два аукциона были размещены на сайте госзакупок.
Начальная максимальная цена контрактов составляет 750 тысяч рублей. Услуги нужно будет предоставлять до 15 апреля этого года. Заявки принимаются до 24 января.
Победителям аукционов предстоит выполнять работы по уборке снега с помощью лопат, а также — по скалыванию льда. Таким образом нужно будет очищать тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам и тому подобное.
Лопаты и ледорубы, а также транспорт для доставки рабочих на места выполнения заказа предоставит УДХБ.
Ранее мы писали о том, что администрация Омска планирует закупить для городских дорог 35 кубометров жидкого реагента.