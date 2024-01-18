В Нижегородской области установлен прожиточный минимум 14,5 тысячи рублей

Об этом сообщает областное управление по труду и занятости населения.



При этом для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 15,8 тыс. руб., для пенсионеров 12,49 тыс. руб., для детей 14 тыс. руб.



Андрей Репин.