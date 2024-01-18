В Новосибирске прогнозируют повышение тарифов ЖКХ из-за коммунальных аварий

«О повышении тарифов можно говорить только в том случае, когда все ресурсы использованы. Сейчас к решению этих задач подключается федеральный центр. В частности, через Фонд развития территорий выделяются деньги. Это инфраструктурные, кредитные средства, их надо возвращать. Но это один из инструментов, которые можно использовать», — заключил Федорченко.