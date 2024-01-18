В Новосибирске прогнозируют повышение тарифов ЖКХ из-за коммунальных аварий

Это делает рост тарифов ЖКХ практически неизбежным. Об этом BFM-Новосибирск заявил председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области, президент Союза строителей Новосибирской области Максим Федорченко.
В 2021 году СГК оценила износ теплосетей Новосибирска в 70%. Несмотря на ремонтные работы, за два года ситуация почти не изменилась.
Как отметил собеседник, коммунальные аварии случаются по всей России. В зимний период сети используются более интенсивно и не выдерживают нагрузки в силу состояния и возраста. К примеру, трубы, которые прорвало в Новосибирске, ставили около 50 лет назад.
В текущих тарифах заложены средства на ремонт и модернизацию теплосетей, но тратят их на другие цели. Вместо замены изношенных участков запаивали образовавшиеся трещины.
Эксперт высоко оценивает действия всех служб по устранению аварий, однако считает необходимым актуализировать или пересмотреть решения по срочной замене участков старых труб. По этой рост тарифов Федорченко считает почти неизбежным. В то же время собеседник считает, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно, предварительно проанализировав, как компания использовала уже имеющиеся ресурсы.
«О повышении тарифов можно говорить только в том случае, когда все ресурсы использованы. Сейчас к решению этих задач подключается федеральный центр. В частности, через Фонд развития территорий выделяются деньги. Это инфраструктурные, кредитные средства, их надо возвращать. Но это один из инструментов, которые можно использовать», — заключил Федорченко.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что третья авария на теплотрассе оставила без отопления еще 14 домов.