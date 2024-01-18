«Екарта» заработала в пригородных электричках Екатеринбурга

«Карта теперь позволяет не только совершать поездки на электричках по заранее выбранному виду абонемента, но и оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Опция работает как обычная “Екарта”, на которую можно подключить любой из тарифов для граждан без льгот для оплаты проезда в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах», — говорится в сообщении компании.
Получить новую карту можно при покупке любого абонементного билета в кассах на станциях Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Компрессорный завод, Шарташ, Аппаратная, Кольцово. Она выдается бесплатно.
Отметим, карта начала работать в рамках проекта наземного метро. В конце июня 2023 года глава Екатеринбурга утвердил проект планировки и межевания территории для строительства Новокольцовского маршрута. В документе охвачены участки общей площадью 38 га. Новая ветка пройдет мимо студенческого кампуса УрФУ в Новокольцовском, «Екатеринбург-Экспо» и «Сима-Ленда». Общая протяженность проектируемой линии составит 10,2 км. Дополнительно, согласно проекту, организуют пять новых остановочных станций. Реализация первого этапа запланирована на 2025 год.