«Екарта» заработала в пригородных электричках Екатеринбурга

«Карта теперь позволяет не только совершать поездки на электричках по заранее выбранному виду абонемента, но и оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Опция работает как обычная “Екарта”, на которую можно подключить любой из тарифов для граждан без льгот для оплаты проезда в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах», — говорится в сообщении компании.