В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах

По данным пресс-службы, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма».
«Согласно указу, будут возведены крупные торговые комплексы (Luxury tourism village), состоящие из магазинов беспошлинной торговли (duty free) и торговых магазинов известных международных брендов», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста.
В соответствии с документом, такие комплексы будут открыты на территории туристско-рекреационной зоны «Заамин» в Джизакской области, а также международного всесезонного курорта «Чимган» и горнолыжного курорта «Амирсой» под Ташкентом.
С 2024 года в магазинах национальных ювелирных изделий разрешается устанавливать вендинговые автоматы по реализации мерных слитков из драгоценных металлов, произведенных в Узбекистане, а также памятных денежных знаков Центрального банка страны, уточняет минюст.
По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. Туристы из России традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.