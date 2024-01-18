В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах

По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. Туристы из России традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.