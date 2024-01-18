Дефицита яиц в магазинах в ЗКО нет, заверили в акимате региона

Как сообщает акимат, в области функционирует две птицефабрики: ТОО «Уральская птицефабрика» (96 млн штук в год) и ТОО «Агрофирма “Акас” (60 млн штук в год).

«Продукция реализуется только в регионе, экспорта в другие страны нет. Цена реализации яйца категорий С1 на птицефабрике ТОО “УПФ” — 520 тенге/десяток, ТОО “Агрофирма “Акас” — 470 тенге/десяток. С октября 2023 года куриные яйца поставляются в 50 торговых точках (СМ “Алтындар” — 22, СМ “Пешеход” — 9, СМ “Манго” — 2, СМ “Социальный” — 1, мини-маркеты — 13, СМ “Анвар” — 2, СМ “Вега” — 1) по 430 тенге за десяток в свою очередь, торговые объекты реализуют населению по 475 тенге за десяток с 10% торговой надбавки”, — отмечается в пресс-релизе.