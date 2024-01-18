Дефицита яиц в магазинах в ЗКО нет, заверили в акимате региона

Как сообщает акимат, в области функционирует две птицефабрики: ТОО «Уральская птицефабрика» (96 млн штук в год) и ТОО «Агрофирма “Акас” (60 млн штук в год).
Также сообщается, что в целях недопущения оптовой реализации куриных яиц с октября 2023 года (с начала реализации товара стабфонда) ввели ограничение розничной продажи в торговых сетях — 30 штук в одни руки.
«На сегодня по контракту с ТОО “Агрофирма “Акас” реализовали более 1 846 080 штук куриных яйц категории С1. Яйца по заниженной цене будут продаваться до мая текущего года. Объем поставок — ТОО “Агрофирма “Акас’Январь −600 000 шт. Февраль — 600 000 шт. Март — 500 000 шт. Апрель — 348 837 шт”, — говорится в пресс-релизе.
Как напоминает акимат, ранее в СМИ прошла информация о том, что в Уральске в одни руки отпускают только десяток яиц. Объявление об ограничении на реализацию яиц по 10 штук разместили перед Новым годом в торговой сети «Пешеход», чтобы избежать спекуляцию во время праздников.