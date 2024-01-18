В центре Екатеринбурга снесут гаражи ради строительства квартала

В центре Екатеринбурга вблизи моста на улице Челюскинцев снесут гаражи. Постановление уже подписано мэром города Алексеем Орловым.
Две земельных участка общей площадью две тысячи квадратных метров снесут. На данный момент на территории также находятся гаражные боксы и шиномонтаж. Их изымут для муниципальных нужд.
— Предложить ООО «Брусника» выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и объектов недвижимого имущества, осуществить переговоры с правообладателями, — говорится в постановлении.
На данной территории будет построен квартал от именитого застройщика. Именно он будет возмещать убытки и сносить объекты.
Ранее стало известно, что второй небоскреб у БЦ «Высоцкий» будет выше, чем планировалось. Андрей Гавриловский заявил о намерении увеличить его до 288 метров.