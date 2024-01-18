Лукашенко раскрыл подробности ухода McDonald’s из Беларуси

Мы начали готовить то, что McDonald’s всегда традиционно у нас готовил. И картошка фри у нас хорошая — из нашей картошки. McDonald’s не всегда покупал для этого белорусскую картошку, возили черт знает откуда. Почему? Договаривались. Кому-то кто-то платил как-то. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда — сделали. Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?