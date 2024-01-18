Лукашенко раскрыл подробности ухода McDonald’s из Беларуси

Беларусь может и должна заниматься импортозамещением в сегментах, из которых ушли инвесторы из недружественных стран. Об этом Александр Лукашенко рассказал на совещании с руководством Совета Министров на примере ушедшего McDonald’s, который теперь принадлежит государству, пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что «санкции ввели американцы, они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси».
Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать — работайте, не хотите — уходите. Но это же McDonald’s…
По словам Лукашенко, главным лозунгом было то, что никто не сможет потом работать так, как эта сеть. Он отметил, что по данному вопросу к нему «пошли ходоки». При этом подчеркнул, что Беларусь по всему миру продает высококачественные продукты.
Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем.
Глава государства уточнил, что ситуация была на контроле у его пресс-секретаря, а от правительства — на контроле у первого вице-премьера Николая Снопкова. По словам Лукашенко, сам он тоже был погружен в вопрос, «хоть и ни разу не был в McDonald’s». В итоге в 25 ресторанах экс-McDonald’s сейчас организована работа и продукция пользуется спросом. По данным правительства, клиентов у сети Mak.by становится больше.
Мы начали готовить то, что McDonald’s всегда традиционно у нас готовил. И картошка фри у нас хорошая — из нашей картошки. McDonald’s не всегда покупал для этого белорусскую картошку, возили черт знает откуда. Почему? Договаривались. Кому-то кто-то платил как-то. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда — сделали. Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?
Александр Лукашенко уточнил, что на этапе принятия решения посмотрел на опыт России, где смогли создать свою сеть на месте ушедшей американской. Он также добавил, что речь здесь не только про импортозамещение, но и про качество продуктов.
При этом он подчеркнул, что владельцы McDonald’s «бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок, и сегодня эти 25 ресторанов по стране работают». Лукашенко также добавил, что «появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые».
Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть. Пожалуйста, мы предоставим еще в городах, в областных центрах для этой сети место для развития, строительства новых ресторанов. Нет — отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Мы готовы в этом плане помочь.
В ноябре 2022 года стало известно, что бренд McDonald’s уходит из Беларуси. На его место должна была прийти российская сеть «Вкусно — и точка», но в итоге бывшие франчайзи McDonald’s «КСБ Виктори Рестораны» пошли по другому пути. Вначале на ресторанах появилась вывеска «Мы открыты», весной 2023-го сеть получила название Mak.by.