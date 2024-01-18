Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии января в Казани

(Город Казань KZN.RU, 18 января). Названы пять наиболее высокооплачиваемых вакансий месяца в Казани. Зарплаты варьируются от 80 до 150 тысяч рублей.
Лидером рейтинга стала должность директора школы. Управляющему учебным заведением готовы платить от 120 до 150 тысяч рублей. Сборщику-клепальщику предлагается 100 тысяч рублей. На третьем месте оказалась вакансия маркетолога — 90 тысяч рублей.
От 80 тысяч рублей могут получать заведующие отделением общей врачебной практики. Столько же зарабатывают ведущие менеджеры региональных продаж — такая должность расположилась на пятой строчке.
Всего было проанализировано 170 тыс. вакансий в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других. В числе лидеров оказались профессии, связанные с ретейлом и сферой оптовых продаж, строительством, производством и др., сообщил сервис SuperJob.