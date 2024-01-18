Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии января в Казани

Всего было проанализировано 170 тыс. вакансий в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других. В числе лидеров оказались профессии, связанные с ретейлом и сферой оптовых продаж, строительством, производством и др., сообщил сервис SuperJob.