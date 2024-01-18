В Минтруда объяснили, какие работники смогут сокращать рабочий день на час

С 1 января в стране действует обновленный Трудовой кодекс, и теперь такие работники могут выбирать между сокращенным на час рабочим днем и одним свободным днем в неделю. Кстати, сократить рабочее время можно как в начале дня, так и в конце.

Чтобы воспользоваться таким правом, нужно воспитывать троих и более детей в возрасте до 16 лет либо иметь ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. При этом второй родитель также должен работать. Кроме того, занятость работника должна составлять пять или шесть рабочих дней с продолжительностью рабочего времени в неделю не менее установленной в статьях 112−114 Трудового кодекса.