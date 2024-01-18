В Пермском крае запустят импортозамещенный скоростной электропоезд «Финист»

О скором включении скоростного электропоезда «Финист» в железнодорожное сообщение Пермского края сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. Напомним, «Финист» является полностью импортозамещенным аналогом электропоезда «Ласточка».
В своей недавней беседе с представителями РЖД Игорь Сапко затронул проблему доступности, качества объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, используемого в том числе и для перевозки пассажиров, имеющих ограниченные возможности здоровья.
В РЖД уполномоченному по правам человека в Пермском крае ответили, электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка» в скором времени заменят на модели полностью импортозамещенного электропопоезда «Финист» серии ЭС104. По предварительной информации, в железнодорожное сообщение края «Финист» включат в первом квартале 2024 года.
В новом составе при заводской сборке установят выдвижные порты с четырьмя ступенями и дополнительными поручнями. По словам Игоря Сапко, в скоростном электропоезде «Финист» также появится подъемник для посадки маломобильных пассажиров с низких платформ.
Высокие платформы на перроне вокзала Пермь-2 появятся после предстоящей реконструкции всего вокзального комплекса.
Имя для нового скоростного электропоезда «Финист» выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря 2023 года на сайте РЖД. В нем приняли участие почти 43 тыс. человек.