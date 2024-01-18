В Пермском крае запустят импортозамещенный скоростной электропоезд «Финист»

В РЖД уполномоченному по правам человека в Пермском крае ответили, электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка» в скором времени заменят на модели полностью импортозамещенного электропопоезда «Финист» серии ЭС104. По предварительной информации, в железнодорожное сообщение края «Финист» включат в первом квартале 2024 года.