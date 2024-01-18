Омичи получат полмиллиарда на реализацию своих идей

В наступившем году из бюджета выделят 500 миллионов рублей на финансирование инициативных проектов омичей. Соответствующий план разработало правительство во главе с губернатором.
Как рассказал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко, всего будет реализовано 193 идеи: от детских и спортивных площадок до общественных пространств и тротуаров.
«Убежден, что жители, предложившие свои инициативы, будут активными участниками процесса и обеспечат общественный контроль за ходом реализации проектов. Главная задача — провести все работы качественно и в срок», — подчеркнул глава региона.
Напомним, что программа поддержки инициативных проектов реализуется в регионе уже не первый год. Высказать свою идею может каждый желающий, затем проектам необходимо пройти через голосование и отбор. Стоит заметить, что, помимо инициативных проектов, в Омске и области реализуется и программа «формирование комфортной городской среды» — по ней благоустраивают более крупные объекты.