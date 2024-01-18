Омичи получат полмиллиарда на реализацию своих идей

Напомним, что программа поддержки инициативных проектов реализуется в регионе уже не первый год. Высказать свою идею может каждый желающий, затем проектам необходимо пройти через голосование и отбор. Стоит заметить, что, помимо инициативных проектов, в Омске и области реализуется и программа «формирование комфортной городской среды» — по ней благоустраивают более крупные объекты.