Стало известно, что «Белавиа» возобновляет чартерные рейсы из Минска в Катар с марта 2024 года, информирует пресс-служба Республиканского союза туристических организаций (РСТО).
Сообщается, что новый туристический сезон в Катаре один из белорусских туроператоров (речь идет про «Интерсити»), а также авиакомпания «Белавиа» намерены открыть 4 марта 2024 года. Сказано, что именно в этот день запланирован первый вылет из Минска в Доху. Отмечается, что полетная программа запланирована до конца октября с перспективой дальнейшего проведения.
В сообщении сказано, что чартерные рейсы будут осуществляться на Boeing 737−800. Предполагаемое время в пути указано около шести часов. Говорится, что стоимость путевок составляет от 4700 белорусских рублей на двоих с размещением в отеле четыре звезды, но без питания. Туры рассчитаны на десять дней.