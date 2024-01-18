«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы из Минска в Катар с марта 2024

Сообщается, что новый туристический сезон в Катаре один из белорусских туроператоров (речь идет про «Интерсити»), а также авиакомпания «Белавиа» намерены открыть 4 марта 2024 года. Сказано, что именно в этот день запланирован первый вылет из Минска в Доху. Отмечается, что полетная программа запланирована до конца октября с перспективой дальнейшего проведения.