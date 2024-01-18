14,7 тысяч нижегородцев расселят из аварийного жилья до 2030 года

— Уже в этом году в Нижегородской области начнут расселять тех жителей, чьи дома были признаны аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, — говорится в сообщении. — Благодаря этому в регионе планируется расселить 14,7 тысяч человек к 2030 году. Новое жилье они смогут получить за счет той доли, что будет выделена при строительстве новостроек. К этому времени в регионе будет построено 2,6 миллионов квадратных метров нового жилья.