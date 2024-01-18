14,7 тысяч нижегородцев расселят из аварийного жилья до 2030 года

В Нижегородской области к 2030 планируется расселить из аварийного жилья 14,7 тысяч человек. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям регионального Законодательного собрания.
— Уже в этом году в Нижегородской области начнут расселять тех жителей, чьи дома были признаны аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, — говорится в сообщении. — Благодаря этому в регионе планируется расселить 14,7 тысяч человек к 2030 году. Новое жилье они смогут получить за счет той доли, что будет выделена при строительстве новостроек. К этому времени в регионе будет построено 2,6 миллионов квадратных метров нового жилья.
По данным регионального правительства, всего на реализацию программы по расселению аварийного фонда в Нижегородской области выделено 10,4 миллиарда рублей. Львиная доля этих средств — 9,8 миллиардов рублей — поступят из регионального бюджета.
Стоит отметить, что в Нижегородской области удалось досрочно завершить программу расселения жителей из аварийного жилья, которая была рассчитана на период с 2019 по 2025 год. В рамках этой программы к 2023 году из аварийного фонда в новое жилье смогли переехать свыше 12 тысяч нижегородцев.