Сбер открыл головное отделение банка в Крыму

Греф рассказал о результатах работы структуры в Крыму за прошлый год, а также оценил перспективы деятельности на 2024 год. «За год имеем 12% рынка, в Крыму уже работает 14 офисов, имеем порядка 130 банкоматов по всей территории полуострова. Мы в хорошем темпе вошли в Крым, будем так же двигаться в этом году. Порядка 10 офисов еще откроем в этом году, удвоим количество наших банкоматов и терминалов и как минимум планируем удвоить долю рынка» , — сказал журналистам Греф.