Можно ли прожить на минимальную зарплату? Да, но не в Узбекистане

Аналитики компании Picodi проверили, как изменился размер минимальной зарплаты в 67 странах, как выросли цены на продукты и как выглядит соотношение непритязательной продуктовой корзины к минимальной оплате труда. Начнем с последнего вопроса, он самый животрепещущий, и, к сожалению, ответ на него печальный.
Поясним, исследователи взяли самый непритязательный набор продуктов на месяц и посчитали его стоимость. В набор вошли 10 кг овощей, 10 литров молока, 10 буханок хлеба, 6 кг фруктов, 6 кг мяса, 1,5 кг риса, 1 кг сыра и 20 яиц. Затем посчитали, какую долю от минимальной зарплаты занимает цена этого набора продуктов и оказалось, что для Узбекистана эта доля составляет 96,1%. То есть, на коммунальные услуги, одежду и лекарства остается менее 4%.
Намного оптимистичнее выглядят первые строки рейтинга: лидируют Великобритания и Ирландия с долей продуктов от минимальной зарплаты 7,2%. На третьем месте — Нидерланды с 7,6%, на четвертом — Австралия с 7,7%. Так и хочется спросить, что они делают с оставшейся частью зарплаты?
Не менее интересно исследование команды Picodi по росту минимальной зарплаты за 2023 год в 67 странах. Больше всего выросла минимальная зарплата в Аргентине — на 138%, и в Турции — на 100%, но это связано с высокой инфляцией в этих странах. В Казахстане минимальная зарплата выросла на 21,3%, в России — на 18,5%.
Кроме прироста за год интересен и сам размер минимальной зарплаты. В пересчете на доллары можно видеть, что лидирует Люксембург с 2 459 долларами, за ним — Нидерланды с 2 326 долларами. Замыкают список Нигерия с 68 долларами и Узбекистан с 75 долларами. Но у Нигерии годовой рост 83,3% против наших 14,1%, и она нас скоро обгонит. Если мы не сделаем рывок.
Примечание. Picodi берет для расчетов минимальную зарплату, равную 922 950 сумам, хотя официально с 1 декабря МРОТ равен 1 050 000 сумов. Расхождение связано с тем, что Picodi рассматривает заплату по своей методике.