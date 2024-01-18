Можно ли прожить на минимальную зарплату? Да, но не в Узбекистане

Кроме прироста за год интересен и сам размер минимальной зарплаты. В пересчете на доллары можно видеть, что лидирует Люксембург с 2 459 долларами, за ним — Нидерланды с 2 326 долларами. Замыкают список Нигерия с 68 долларами и Узбекистан с 75 долларами. Но у Нигерии годовой рост 83,3% против наших 14,1%, и она нас скоро обгонит. Если мы не сделаем рывок.