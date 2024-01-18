Белорусы начали активно брать льготные кредиты на отечественные товары

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Жители Беларуси начали активно пользоваться льготным кредитованием для покупки отечественных товаров, сообщил телеканал «СТВ».
«Уже выдано более восьми миллионов рублей. Средний размер одного кредита — порядка пяти тысяч рублей».
Отмечается, что чаще всего деньги люди берут на покупку мебели, холодильников, газовых и электрических плит, посудомоечных машин и керамической плитки. Льготные кредиты под 4% выдает на три года крупнейший банк в стране — Беларусбанк, который принадлежит государству.
Один человек может взять таких кредитов не более чем на 300 базовых величин (12 тысяч рублей), не предоставляя справку о доходах. Сумму кредита банк рассчитывает, исходя из того, что среднемесячный чистый доход у получателя — не более 25 базовых величин (тысяча рублей). Для граждан пенсионного возраста — не выше 20 базовых (800 рублей). Не предусмотрено каких-либо комиссий или других дополнительных платежей.
Деньги перечисляются компаниям-продавцам по «безналу». За льготные кредиты можно купить, например, отечественные велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, некоторые виды бытовой техники (в том числе холодильники), керамическую плитку, мотоблоки и другое.