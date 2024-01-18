Белорусы начали активно брать льготные кредиты на отечественные товары

Один человек может взять таких кредитов не более чем на 300 базовых величин (12 тысяч рублей), не предоставляя справку о доходах. Сумму кредита банк рассчитывает, исходя из того, что среднемесячный чистый доход у получателя — не более 25 базовых величин (тысяча рублей). Для граждан пенсионного возраста — не выше 20 базовых (800 рублей). Не предусмотрено каких-либо комиссий или других дополнительных платежей.